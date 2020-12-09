У межах діяльності із захисту стратегічних об’єктів критичної інфраструктури області з початку року співробітники Служби безпеки України попередили державні збитки на 66,4 мільйона гривень. За викритими фактами 24-м фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, 6-х зловмисників засуджено.

Так, оперативники спецслужби попередили протиправне відчуження у громади Тернополя будинку в центрі міста, вартість якого перевищувала 35 мільйонів гривень. Історичну будівлю колишньої залізничної лікарні зловмисники намагалися приватизувати за суттєво заниженою ціною. За матеріалами СБУ місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження, за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На початку року співробітники Управління викрили механізм розтрати бюджетних коштів посадовцями районних держадміністрацій Тернопільщини під час постачання природного газу місцевим закладам освіти. Протягом 2018-2019 років низка бюджетних установ регіону здійснила закупівлі природного газу за завищеними цінами в інтересах комерційних структур. Через дії посадовців державі було завдано збитки на суму понад 2,5 мільйона гривень. Переукладання збиткових договорів на ринкових умовах дозволило місцевим бюджетам зекономити щонайменше 7,5 мільйона гривень тільки у минулому опалювальному сезоні.

Тернопільським УСБУ також заблоковано масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. До оборудок із державними коштами були причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, Київської й Тернопільської областей. Фігуранти сприяли оформленню інвалідності учасникам АТО без їх відома, а потім привласнювали передбачені законом виплати. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становили майже 7 мільйонів гривень, а у разі продовження оборудки, махінаторам вдалося б заволодіти ще понад 6 мільйонами гривень із Держбюджету. За всіма фактами тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні злочинів.