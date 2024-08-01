Під час виконання бойового завдання загинув командир стрілецького відділення, сержант Ігор Володимирович Філик.

Трагічну звістку повідомили у Почаївській міській раді.

Ігор Філик проживав у Почаєві. Свій останній бій він прийняв 27 липня. Захиснику назавжди 47 років…

Сьогодні, 1 серпня, близько 15-ї години загиблого захисника зустрінуть у рідному Почаєві. Траурний кортеж прямуватиме з боку Кременця і зупиниться біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України.

Мешканців міста просять гідно зустріти Героя.

Щиро співчуваємо рідним, близьким і побратимам Захисника. Вічна і світла пам’ять Герою…