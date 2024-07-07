Знову на Тернопільщині жалоба.

30 червня на Донецькому напрямку, виконуючи військовий обовʼязок, загинув житель села Хмелиська, старший солдат 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, мужній воїн Володимир Кушак, 1987 року народження.

Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Сьогодні, 7 липня, о 14-й годині Воїна зустрінуть у Підволочиську. Після спільної молитви кортеж з тілом відправиться до рідної домівки в селі Хмелиська, на подвірʼї розпочнеться чин похорону. Відправа продовжиться у місцевому храмі. Похоронять воїна Володимира на місцевому кладовищі в селі Хмелиська.

“Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі та братові загиблого. Всій родині та односельцям, вірним побратимам та добрим друзям, всім тим хто знав та любив Володю.

Вічна памʼять Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні селищної ради.