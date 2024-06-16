На Тернопільщині сьогодні зустрічатимуть загиблого Захисника: його життя обірвалося під Кам’янським

Страшна звістка знову надійшла на Тернопільщину.

В бою за Україну, її свободу і незалежність біля населеного пункту Кам’янське Запорізької області загинув наш земляк, уродженець села Підгородне Ігор Погорілець. Захиснику було 52 роки.

Про важку втрату повідомили у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді.

Тіло Героя привезуть до батьківського дому в неділю, 16 червня. О 13-й годині мешканці громади зустрінуть свого захисник живими ланцюгом. Панахида відбудеться сьогодні о 19-й в родинному домі на вул. Садовій. Чин похорону – завтра, 17 червня, об 11:00.

Щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою…