Жорстока нещадна війна вирвала із життя ще одного нашого мужнього захисника, збаражанина Володимира Артемовича, 1978 р. н.

Сержант загинув 4 серпня від поранення, отриманого поблизу Новомиколаївки Запорізької області.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський

“Щиро розділяємо з родиною невимовний біль втрати близької людини. Вічна слава Герою!”, – ідеться у повідомленні.

Траурний кортеж зустрічатимуть сьогодні, 7 серпня, о 12-й годині у Сквері Героїв. Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя. Після спільної молитви Героя повезуть до рідної оселі, що знаходиться на вулиці Уласа Самчука, далі – до церкви Христового Воскресіння, де відправлять парастас. Чин похорону – у четвер, 8 серпня, о 12-й годині.

Мешканців громади просять прийти гідно вшанувати Захисника.