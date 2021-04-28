Цього тижня Тернопільщина отримала 13700 доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Препарат від сьогодні використовують для щеплення людей віком 65+. Процедуру проводять у пунктах вакцинації.

Наразі в області діє 57 пунктів вакцинації. У кожному з них щодня виконують близько тридцяти щеплень препаратом «AstraZeneca-SKBio». Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, цей препарат також застосовуватимуть для другої вакцинації громадян.

«Міністерство охорони здоров’я хоче тестувати можливості нашої системи, яка проводить вакцинацію. Відтак щодня кожен пункт вакцинації виконуватиме по 30 щеплень препаратом AstraZeneca-SKBio. Частину отриманої вакцини піде для другого щеплення громадян, яких імунізували в період із 24 лютого вакциною AstraZeneca/CoviShield. Попередньо буде складено списки осіб, які підлягають ревакцинації. Ми повинні скористатися можливістю вакцинуватися та віднестися до цього надзвичайно відповідально. Кожна доза препарату може врятувати комусь життя. Простіше отримати антитіла від вакцинації, ніж в наслідок перенесеної хвороби».

Вакцину «AstraZeneca-SKBio» планують використати до кінця травня. Додамо, що від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині імунізували 19799 осіб, з них 17998 CoviShield, 631 CoronaVak, 1170 Pifizer.