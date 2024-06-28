На Тернопільщину на щиті повертається ще один Захисник.

21 червня під час виконання бойового обов’язку у Донецькій області загинув уродженець села Духів Кременецької громади Іван Параска, 1979 року народження. Він служив стрільцем-санітаром механізованого батальйону.

Сьогодні у Вишнівці на майдані Шевченка відбудеться прощання із Героєм. Після цього коридором шани полеглого воїна проведуть до домівки доньки у селі Великий Кунинець, де відбудеться панахида. Відтак у церкві Різдва Пресвятої Богородиці відслужать чин похорону. Про це повідомили у Кременецькій РДА.

Співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Вічна пам’ять та слава Герою!