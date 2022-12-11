Вчора спершу Чортків, а потім село Біла навколішки та зі сльозами на очах зустрічали ще одного Героя, котрий віддав усе, аби Україна відірвалась від загарбницьких рук рашистів та жила вільно й незалежно. Вже назавжди до села Біла, яке стало йому рідним, повернувся Філіпович Дмитро.

Сам Дмитро родом із Кіровоградщини. Народився та навчався у одній із місцевих шкіл. Життєрадісний, позитивний, впевнений у собі чоловік, котрий завжди знав, що хоче від життя. Через це ні на малій батьківщині Героя, ні у Чорткові, ні у вже рідному селі Біла всі, хто знав Дмитра, відмовлялись до останнього вірити, що ця страшна новина – правдива…

Коли московська нечисть знову наважилась ступити на поріг нашої країни, розумів, що не може залишатись осторонь. Призвали на військову службу Дмитра 4 серпня. Служив розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А7014, повідомляють у Чортківській міській раді. Рівно через чотири місяці – 4 грудня поблизу села Червонопопівка Луганської області внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям…

У Героя залишилась мама та батько, дружина і двоє дітей…

Сьогодні, 11 грудня, Героя проведуть в останню земну дорогу. Вічна і світла пам’ять…