На Тернопільщині сьогодні проходять вибори

23/12/2018 Розмір тексту:

23 грудня у 78 об’єднаних територіальних громадах в 13 областях проходять місцеві вибори голів та депутатів.

Про це у неділю повідомив глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко, передає УП.

Вибори проходять у 9 міських, 16 селищних, 53 сільських ОТГ.

зокрема, у Волинській області – в 9 ОТГ; у Дніпропетровській – в 1 ОТГ, у Житомирській – в 6 ОТГ; в Івано-Франківській – в 4 ОТГ; у Київській області – в 4 ОТГ; у Кіровоградській – в 4 ОТГ; у Львівській – в 5 ОТГ; у Полтавській – в 3 ОТГ; у Рівненській – в 3 ОТГ; у Тернопільській – в 5 ОТГ; у Хмельницькій – в 3 ОТГ; у Черкаській – в 27 ОТГ; у Чернівецькій – в 4 ОТГ.

Зубко зазначив, що після цих виборів в Україні діятимуть 805 ОТГ, до складу яких увійшли понад 3700 сільських, селищних, міських рад. Загалом в Україні створено 874 ОТГ.