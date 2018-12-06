На Тернопільщині розвивають кооперацію

05/12/2018 Розмір тексту:

80 обслуговуючих кооперативів у галузі сільського господарства працює на Тернопільщині. Майже половина з них створено цього року.

Про це повідомив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів під час річного звіту.

Засновникам кооперативів обіцяють фінансову підтримку з обласного бюджету.

Лідером кооперативного руху в Україні називають Львівщину. Проте Тернопільщина цього року вирішила наслідувати сусідів у створенні кооперативів.

«Кооператив – це об’єднання населення у виготовленні продукції більш високої якості. Засновники кооперативів мають доступ до різноманітних програм кредитування та фінансової підтримки з місцевих бюджетів», – каже Володимир Стахів.

На Тернопільщині в першу чергу обіцяють фінансувати кооперативи, серед засновників яких – учасники АТО.

«В області діє 80 обслуговуючих кооперативів. Приємно відмітити, що 37 з них створено у цьому році. Фінансова підтримка з обласного і районних бюджетів зробила свою справу і багато кооперативів скористалися нею. Ми в першу чергу фінансуємо кооперативи, у засновниках яких є воїни АТО. Якщо в минулому році на кооперативи було виділено 600 тисяч, то на сьогоднішній день, це три мільйони гривень, максимально старалися всім відшкодувати, а відшкодовуємо 80% вартості придбаного обладнання», – додає Володимир Стахів.

На фінансову підтримку кооперативів в цьому році Уряд виділив понад 6 мільярдів гривень. Відтак засновникам кооперативів обіцяють відшкодувати витрати.

Софія Романська