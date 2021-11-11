Перелік “Доступних ліків” розширили. За наказом МОЗ, люди з епілепсією, розладами психіки та поведінки можуть отримувати лікарські засоби безкоштовно або з незначною доплатою.

Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, до жовтня пацієнти купували ці ліки або повністю за власний кошт, або мали пільги в межах місцевих бюджетів.

“У кожному регіоні доступ до безоплатних ліків був різним і залежав від фінансової спроможності громади. У Тернопільській області є 236 місць відпуску ліків, де пацієнти можуть отримати препарати для лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки. Загалом додано 57 препаратів, із них 18 — повністю безоплатні, решта — з доплатою. Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України. Щоб отримати препарати за програмою “Доступні ліки”, необхідний електронний рецепт. Його може виписати невролог або психіатр, в тому числі і дитячі лікарі за цими спеціальностями. Електронний рецепт для пацієнтів із психічними розладами виписує виключно психіатр, у тому числі і дитячий. Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами “Розлади психіки та поведінки” та “Хвороби нервової системи” не виписують. Щоб користуватись програмою “Доступні ліки” пацієнтам із епілепсією, розладами психіки та поведінки потрібно відвідати свого лікуючого лікаря — невролога чи психіатра. Це необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я”.

Додамо, на Тернопільщині в листопаді лікарі виписали 156 електронних рецептів для пацієнтів із епілепсією, розладами психіки та поведінки.