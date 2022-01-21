Через ускладнення епідемічної ситуації на Тернопільщині збільшили кількість ліжок для інфікованих COVID-19. Наразі ковідних хворих приймають у двадцяти лікарнях області, там розгорнуто понад 1600 ліжок.

Нині з коронавірусом на Тернопільщині бореться близько п’яти тисяч жителів краю. На стаціонарному лікуванні перебуває 644 особи.

“Прослідковується динаміка зростання захворюваності та госпіталізації пацієнтів. Через неблагополучний розвиток цієї ситуації на території області визначено 20 закладів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, у яких розгорнуто 1608 ліжкомісць, які стовідсотково забезпечені киснем. На сьогодні завантаження ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, становить 40,3%, реанімаційних — 37%. Завантаженість інфекційного відділення дитячої лікарні становить 76%. На стаціонарному лікуванні перебуває 644 особи, дорослі — 612, діти — 32. Це на 5,7% більше, ніж попередньої доби. 422 особи перебувають на кисневій підтримці, це на 1,9% більше, ніж попередньої доби”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, унаслідок швидкого збільшення показників захворюваності, Тернопільщина потрапила до “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки. Відтак в регіоні посилять контроль за виконанням правил карантину.