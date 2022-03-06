На Тернопільщині розширюють блокпости. Зокрема, розширять до двох смуг блокпост у Смиківцях та у Підволочиську.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол, передає Суспільне.

За його словами, третя смуга у Смиківцях буде гуманітарна. Це роблять для того, щоб максимально спростити логістику.

“На полігоні в Білій, в кар’єрі у Великому Глибочку, поза межами природоохоронного фонду, будуть проводитися стрільби, в тому числі й з гранатометом. Громадяни мають знати, що це тренуються наші бійці”, – повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Голова військової адміністрації області Володимир Труш під час брифінгу повідомив, що поліцейські вилучили для потреб військових ще один автомобіль у нетверезого водія.

“Сьогодні до Тернополя прибудуть три фури гуманітарного вантажу з Німеччини”, – сказав на брифінгу голова Тернопільської громади Сергій Надал.