Правоохоронці Козівського відділення поліції розшукують мешканку села Таурів, Касперську Іванну Михайлівну, 1936 року народження.

Як повідомила заявниця, її свекруха 5 серпня вийшла з дому та не повернулася. Розшукати пенсіонерку своїми силами родичам не вдалося.

Прикмети зниклої: зріст 170 см., середньої тілобудови, сиве волосся, очі голубі. Можливо була одягнена в довгий синій халат з квітами, голубу хустину з рожевими візерунками. Зникла хворіє психічними розладами.

Усіх, хто бачив краяну або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Козові (03547) 2-12-45 або на лінію «102».