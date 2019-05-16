Працівники Підгаєцького відділення поліції розшукують мешканця села Гнильне, Будного Володимира Михайловича, 1984 року народження.

Ввечері, 14 травня, після сімейної сварки чоловік пішов з дому та не повернувся. Його місце знаходження невідоме, повідомляють у поліції.

Розшукуваний був одягнений в сорочку темно-зеленого кольору, чорні джинсові штани та гумові чоботи. Прикмети зниклого: зріст 165см., худорлявої тілобудови, волосся коротке чорне, карі очі.

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Підгайцях (03542)-2-12-45, 2-10-94, 2-15-26 або на лінію «102».