На Тернопільщині розшукують чоловіка, котрий зник, повертаючись з Польщі. ФОТО
Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують уродженця Хмельницької області, жителя села Ясківці, Балана Андрія Юрійовича, 1989 року народження.
24 лютого до поліцейських звернулася родичка зниклого. Жінка зазначила, що її брат, повертаючись з Республіки Польща, не виходить на зв’язок. Їй стало відомо, що чоловік може знаходитися на Тернопіллі.
Прикмети зниклого: 170-175 см., середньої тілобудови, волосся світло-русе з залисинами. На правій руці відсутній вказівний палець.
Був одягнений в балонову куртку та зимові кросівки чорного кольору, темно-сині джинси. При собі мав сірий наплічник.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...