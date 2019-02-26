На Тернопільщині розшукують чоловіка, котрий зник, повертаючись з Польщі. ФОТО

26/02/2019 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують уродженця Хмельницької області, жителя села Ясківці, Балана Андрія Юрійовича, 1989 року народження.

24 лютого до поліцейських звернулася родичка зниклого. Жінка зазначила, що її брат, повертаючись з Республіки Польща, не виходить на зв’язок. Їй стало відомо, що чоловік може знаходитися на Тернопіллі.

Прикмети зниклого: 170-175 см., середньої тілобудови, волосся світло-русе з залисинами. На правій руці відсутній вказівний палець.

Був одягнений в балонову куртку та зимові кросівки чорного кольору, темно-сині джинси. При собі мав сірий наплічник.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».