На Тернопільщині розшукали шістьох злочинців, котрі переховувалися від правосуддя
Органами прокуратури області постійно ведеться робота щодо реального виконання судових рішень за покараннями у виді арешту або позбавлення волі.
Завдяки принциповій позиції прокуратури Тернопільської області територіальними органами поліції активізовано роботу щодо розшуку осіб, які ухилялись від відбування кримінальних покарань. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Так, працівниками Козівського ВП у листопаді поточного року затримано ґвалтівника, засудженого вироком Козівського районного суду від 14.02.2005 року до 5 років позбавлення волі, який з 2008 року ухилявся від відбування призначеного судом покарання.
На даний час засудженого поміщено до ДУ «Чортківська УВП (№26)» з метою подальшого етапування до місця відбування покарання.
Окрім цього, впродовж 2 тижнів вдалось розшукати наркоторговця, що ухилявся від відбування покарання, призначеного вироком Приморського районного суду м. Одеси.
Загалом, з листопада поточного року розшукано 6 осіб, що ухилялись від відбування кримінальних покарань.
Робота у цьому напрямку триває.
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