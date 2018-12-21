На Тернопільщині розшукали шістьох злочинців, котрі переховувалися від правосуддя

21/12/2018 Розмір тексту:

Органами прокуратури області постійно ведеться робота щодо реального виконання судових рішень за покараннями у виді арешту або позбавлення волі.

Завдяки принциповій позиції прокуратури Тернопільської області територіальними органами поліції активізовано роботу щодо розшуку осіб, які ухилялись від відбування кримінальних покарань. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Так, працівниками Козівського ВП у листопаді поточного року затримано ґвалтівника, засудженого вироком Козівського районного суду від 14.02.2005 року до 5 років позбавлення волі, який з 2008 року ухилявся від відбування призначеного судом покарання.

На даний час засудженого поміщено до ДУ «Чортківська УВП (№26)» з метою подальшого етапування до місця відбування покарання.

Окрім цього, впродовж 2 тижнів вдалось розшукати наркоторговця, що ухилявся від відбування покарання, призначеного вироком Приморського районного суду м. Одеси.

Загалом, з листопада поточного року розшукано 6 осіб, що ухилялись від відбування кримінальних покарань.

Робота у цьому напрямку триває.