На Тернопільщині розшукали підлітка, котрий втік з центру соціально-психологічної допомоги

Близько трьох годин знадобилося працівникам поліції, аби встановити місце знаходження 15-річного хлопця.

21 лютого близько 21 години до чергової частини Чортківського районного відділу поліції зателефонував працівник Центру соціально-психологічної допомоги та повідомив про зникнення неповнолітнього.

Чоловік розповів, що один з вихованців закладу самовільно покинув заклад. Неповнолітній родом з Рівненщини, через складні життєві обставини перебуває у чортківській соціальній установі, має проблеми зі здоров’ям.

На місце події виїхали інспектори ювенальної превенції та співробітники кримінальної поліції. В результаті злагоджених дій поліцейські оперативно встановили місце знаходження підлітка – хлопця знайшли на автодорозі за містом.

Жертвою злочинних посягань він не став, його неушкодженим повернули до центру.