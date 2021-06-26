З липня на Тернопільщині стартує масштабна інспекційна перевірка на виявлення нелегальних працівників.

Про це повідомив начальник управління Держпраці Віталій Мариновський. За його словами, насамперед перевірятимуть роботодавців з найвищим ризиком використання незадекларованої праці.

Передувала інспекційній перевірці інформаційно-роз’яснювальна кампанія. Далі роботодавців, які використовують незадекларовану робочу силу, притягуватимуть до відповідальності.

«Розпочнеться інспекційний етап всеукраїнської кампанії, яка проводитиметься на території регіону в рамках Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік. Інспектори праці спільно з територіальними органами Державної податкової служби розпочнуть масштабну інспекційну кампанію з питань виявлення неоформленої найманої праці. Зокрема, перевірками буде охоплено роботодавців Тернопільщини, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці, а саме сфери: оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг та на транспорті. Інспекційна кампанія є другим етапом Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, першим його етапом була інформаційна кампанія у регіоні, яка тривала майже 6 місяців, під час якої інспектори праці проінформували понад 3,1 тис. роботодавців та 15,2 тис. працівників про переваги офіційного працевлаштування».

Додамо, інспекційну перевірку проводять у рамках всеукраїнської кампанії. За одного неоформленого працівника можуть оштрафувати на 100 тис. грн.