Колективну вакцинацію розпочинають на Тернопільщині. Компанії, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися від COVID-19, можуть записатись на процедуру.

Як зазначила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на підприємство.

“Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш, ніж п’ятдесят, вони можуть записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку “Дія” чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Керівництво організованого колективу має забезпечити необхідні умови для вакцинації: приміщення, яке має бути заздалегідь підготовленим, мати достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади у складі щонайменше 3 осіб; бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади; мати доступ до місця для гігієни рук; диспенсер зі спиртовмісним антисептиком та дезінфектант для обробки столика. Важливо, що за один день бригада може зробити максимум 100 щеплень. Це потрібно врахувати при подачі заявок”.

В області за 21 травня щепили від COVID-19 255 осіб. Всього з початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щеплено 32780 людей.