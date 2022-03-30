Призов на строкову службу, згідно з указом Президента, розпочинається 1 квітня. Але усі призовники отримають відстрочку від служби в ЗСУ до закінчення воєнних дій.

Детальніше про це розповів військовий комісар Тернопільського обласного ТЦК СП Ігор Гусєв під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини.

– Цього року призовна кампанія буде проходити таким чином, що до лав Збройних сил чи інших військових формувань юнаків призивати не будуть, – сказав ІгорГусєв. – Юнаки 18-27 років, які не мають права на відстрочку, після отримання повістки повинні прийти до Територіального центру комплектування за місцем їхнього проживання і пройти комісію, яка визначить ступінь їхньої придатності або надасть документи на відстрочку, наприклад, студентам, за сімейними обставинами тощо. Після цього будуть прийняті відповідні рішення і записи по відстрочці призовникам внесуть у посвідчення про прописку. Це ж стосується і внутрішньо переміщених громадян, які тут проживають або навчаються.