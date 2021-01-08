З 8 по 24 січня на Тернопільщині діятимуть посиленні карантинні обмеження. За виконанням вимог, які визначив Кабмін, стежитиме поліція.

Відповідно до постанови Уряду, у період локдауну заборонено відвідувати заклади освіти, проводити масові заходи; ресторани та спортивні зали не можуть приймати відвідувачів, не дозволеною є також робота непродовольчих магазинів. Під час богослужінь у храмах потрібно зберігати півтораметрову дистанцію між людьми та дотримуватися маскового режиму. Громадський транспорт під час посилених карантинних обмежень працюватиме. Пасажирів дозволено перевозити лише на сидіннях і в масках. Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, посиленні карантинні обмеження повинні зупинити ланцюг передачі інфекції, а відтак зменшити кількість інфікованих. За її словами, попри зниження рівня захворюваності у січні про стабілізацію епідемічної ситуації з коронавірусом поки говорити рано. ВООЗ прогнозує повернення негативних тенденцій наприкінці зими.

За інформацією обласного лабораторного центру, на Тернопільщині понад 30% населення мають імунітет до COVID-19. Втім, антитіла захищають від хвороби близько шести місяців. Далі знову можна заразитися коронавірусом. За словами лікарів, у регіоні почастішали повторні форми інфікування.

Читайте на цю тему:

Сергій Надал розповів, коли в Тернополі можуть запровадити локдаун

Локдауну не буде: як житиме Тернопіль з 8 січня