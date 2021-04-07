“Сезон тиші” розпочався на Тернопільщині. У парках та лісах заборонені будь-які дії, що є джерелом підвищеного шуму та занепокоєння диких тварин і птахів. Оскільки це період масового розмноження та відтворення їхньої популяції.

Запроваджують “сезон тиші” щороку, за дотриманням правил стежитимуть екологічні інспектори. “Сезон тиші” діятиме в усіх лісах області. Тож закликаємо всіх громадян по можливості утриматися в цей період від шумових робіт та гучних святкувань на лоні природи. Заборонені полювання, стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверки, санітарні рубки лісу, проведення ралі чи інших змагань на транспортних засобах. А найбільше наголошуємо — не спалюйте сухої рослинності, адже це дім для тварин. Просимо звернути увагу на ці питання представників лісового господарства”, – зазначив екоінспектор Іван Боднарчук.

“Сезон тиші” охороняє диких тварин і птахів в період масового розмноження. Обмеження передбачені Законом України “Про тваринний світ”. У разі виявлення випадків порушення “сезону тиші”, винних осіб можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу: від 510 до 850 грн.. Посадових осіб чекають стягнення у розмірі від 850 до 1190 гривень.