Дев’яносто два факти квартирних крадіжок зареєстрували правоохоронці на території Тернополя та області від початку 2019 року. Зросла кількість злочинів після старту сезону відпусток.

Власники залишають свої помешкання без нагляду і захисту. За даними експертів, 80 відсотків вхідних дверей можна відімкнути за кілька хвилин звичайними господарськими інструментами.

– Шляхом віджиму металопластикового вікна у вечірню пору доби. Переконавшись в тому, що громадян немає дома, відкривають двері відмичками або шляхом підбору ключа, проникають в квартиру, викрадають в основному цінні речі та гроші, а також речі, які легко винести – це побутова або цифрова техніка, – розповідає старший оперуповноважений УКР ГУНП в Тернопільській області Степан Ксьонжик.

Щоб відчинити двері, каже оперативник, та зібрати усі цінні речі, зловмиснику потрібно від п’яти до двадцяти хвилин. Усе залежить від того, скільки кімнат у квартирі, а також від кількості меблів та одягу. Саме в цих місцях найчастіше шукають наживу “домушники”.

– Що стосується віджиму вікна, то злодії залазять, як правило, на перших поверхах. Перед тим злочинці дивляться чи нікого нема в квартирі. Якщо нема захисних решіток, то шляхом віджиму фомкою або за допомогою великої викрутки віджимають вікно і проникають всередину.

Фахівці кажуть, що захистити свої вікна можна новими додатковими пристосуваннями такими, як замки блокування, які встановлюються на металопластикові вікна.



– Вони надійно фіксуються, не потребують заміни фурнітури і допомагають забезпечити зламостійкість вікна. Особливо актуально це для мешканців перших та останніх поверхів, мешканців приватних будинків, дач, людей, які їдуть на відпочинок і хочуть залишити в безпеці своє житло, – розповідає Костянтин Клименко, представник приватного підприємства.

Домушнику зі стажем потрібно дві хвилини, щоб потрапити до квартири. Його знаряддя роботи – викрутки, пасатижі, розвідні ключі, молотки та ножі для різання металу, оскільки двері українських квартир більше схожі на консервні бляшанки. Не завжди рятують оселю і циліндрові замки.

– Секретність даного замка, – каже начальник сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Василь Коваль, – є однаковою і це не залежить чи він вартує 200 гривень чи 5 тисяч. Циліндровий механізм розламався, бо не витримав відмичок, які вставлялися всередину. Ми думаємо, що це були відмички, і механізм розсипався. Є сувальдні замки, які вважаються більш надійними з більшою секретністю замок.

Надійним способом захисту послужить охоронна сигналізація та відеоспостереження, міцніші двері й хитріші замки. Найкращі охоронці – сусіди та родичі. Вони забиратимуть пошту, вмикатимуть світло і лякатимуть домушників, поки ви відпочиваєте. В жодному разі не повідомляйте у соцмережах час та тривалість вашої майбутньої поїздки.