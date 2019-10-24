У жовтні розпочався епідемічний сезон захворюваності на ГРВІ та грип. Лікарі-епідеміологи в області щотижня фіксують хворих. Щоб вберегтися від вірусів, рекомендують робити щеплення.

Рівень захворюваності на ГРВІ і грип наразі епідпорогу не перевищує, – каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Втім, хворіють жителі Тернопільщини попри потепління.

«У жовтні розпочався сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нові випадки захворювання ми реєструємо щотижня. Показник захворюваності нині не є надто високим. Порівняно з попередніми тижнем, кількість хворих в області дещо знизилася. Загалом рівень захворюваності епідпорогу не сягає».

Захистить від вірусів грипу лише щеплення, – запевняє Марія Павельєва. Відтак в області вже вакцинувалися близько двохсот людей. Аптечні заклади відповідними препаратами забезпечені.

«Вакцинація проти грипу не є обов’язковою, проте ми рекомендуємо її зробити насамперед тим категоріям населення, які залишаються в групі ризику. Втім, щеплення проти грипу в основному відбувається за власні кошти людей. Проте вакцинацію найкраще проводити у неепідемічний період, тобто теперішній час – найбільш вдалий для вакцинації проти грипу, щоб сформувався імунітет до активності вірусів», – додає Марія Павельєва.

Лікарі-епідеміологи наголошують: у групі ризику щодо захворюваності на грип – діти до п’яти років, літні люди, медичні працівники, люди, які працюють в організованих колективах, особи з хронічними захворюваннями.

Софія Романська