На Тернопільщині розпочався призов до війська

05/03/2019 Розмір тексту:

Весняний призив на військову строкову службу розпочався в Україні. Його особливість втому, що відправка юнаків до лав Збройних Сил України триватиме не два, а три місяці. Про це повідомили у Тернопільському обласному військовому комісаріаті.

– Призив буде здійснюватися у квітні, травні і червні, тобто на один місяць він продовжений, – розповів підполковник Петро Сирко, начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату. – Пов’язано це з тим, що збільшено комплектування підрозділів Нацгвардії України та Державної прикордонної служби. З метою розвантаження військово-лікарської комісії Генеральним штабом прийняте рішення розпочати заходи призиву з першого березня. У березні ми проводимо медичні огляди, вивчення призовного ресурсу і попередній розподіл призовників по військових командах згідно отриманого плану з генерального штабу ЗСУ.

Спочатку призовників направлятимуть у навчальні центри, де вони вивчатимуть ту чи іншу військово-облікову спеціальність. А після навчання їх направлятимуть у військові частини, які не беруть участь в Операції Об’єднаних Сил.

– Призовники, які призиваються на військову строкову службу до участі в ООС не залучаються, – наголосив підполковник Микола Бойко, тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського облвійськкомату. – Вони перебуватимуть у пунктах постійної дислокації військових частин, будуть підтримувати життєдіяльність частин, навчатися тим чи іншим обліковим спеціальностям.

У військкоматі нагадують, що призовники, які отримали повістку для явки на призовну дільницю зобов’язані з’явитися до неї у ті терміни, які визначені в повістці. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, то відповідно до законодавства призовники зобов’язані в десятиденний термін з початку дії указу Президента прибути до комісаріату незалежно від того отримав він повістку чи ні.

– Призовники, які змінили місце проживання зобов’язані в семиденний термін прибути до військового комісаріату на новому місці проживання і стати на військовий облік, – додає Петро Сирко. – Керівники підприємств, установ, організацій задіяні в організації призову і на вимогу військового комісаріату зобов’язані забезпечити прибуття призовників до призовної дільниці районів чи міст. В ході призиву зміна місця проживання призовників строго забороняється. Є окремі випадки при яких можна змінювати місце проживання: переїзд на роботу, переїзд на нове місце проживання, направлення на роботу після закінчення навчального закладу. Ці випадки мають бути підтверджені відповідними документами, які треба представити у військовому комісаріаті. За неявку призовника до комісаріату наступає адміністративна і кримінальна відповідальність. За неявку, за порушення правил військового обліку, не надання даних про зміну місця проживання, сімейний стан тощо наступає адміністративна відповідальність. За неявку до військового комісаріату при врученні повістки на відправку до військової частини наступає кримінальна відповідальність – обмеження волі до 3 років.

Під час цього призову на засідання призовних комісій мають з’явитися 21 тисяча молодих людей. А впродовж квітня-червня з області у військові частини мають направити 570 осіб.

Ольга Трач