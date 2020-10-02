Осінній призов-2020 розпочався на Тернопільщині. Триватиме він протягом трьох місяців – до кінця грудня. З нашого краю до війська покличуть майже півтисячі юнаків.

На Тернопільщині повістки отримуватимуть юнаки від 18 до 27 років, – розповів в. о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Хлопці призивного віку повинні прибути до військових комісаріатів.

«Призивна кампанія проходитиме протягом трьох місяців. Відправка призовників у Тернопільській області розпочнеться 6 жовтня. Плануємо відправити до війська 424 призовники, це на 70 осіб менше, ніж під час весняного призову. Призову підлягають хлопці 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров’я та інше). Для тих, у кого немає освіти, термін служби складе 18 місяців. Ті юнаки, які мають ступінь бакалавра або магістра, проведуть в армії 12 місяців».

Більшість призовників йдуть служити до Збройних сил України, частина – до Національної гвардії, державної спецслужби, прикордонних військ.

Додамо, за ухиляння від призову передбачена кримінальна відповідальність. Відтермінування від призову надають у зв’язку зі станом здоров’я, для здобуття освіти та через професійну діяльність. Також відтермінувати службу можуть тим юнакам, які мають дітей до трьох років.

Софія Романська