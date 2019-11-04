Понеділок в Україні буде не просто теплим, а квітневим, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Цими днями Україна – одна з найтепліших країн у Європі.

Упродовж цього тижня в регіоні спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти градусів вище нуля.

«Впродовж 4-го листопада температура повітря досягне +15 +20 градусів! Дощі пройдуть на Заході, на решті території – без опадів. Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей. Тому обережно! Так що на кілька днів закиньте товсті куртки й шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом завітає весна», – розповідає Наталка Діденко.

Потепління триватиме на Тернопільщині протягом тижня. Далі листопад згадає про свої права, відтак в регіоні холоднішатиме.

Софія Романська