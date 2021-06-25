На Тернопільщині розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19

4-й етап вакцинації від COVID-19 розпочався на Тернопільщині. Упродовж цього періоду щеплюватимуть людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Як зазначила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів, як-от медики та інші працівники закладів охорони здоров’я.

«Під час цього етапу також можуть щеплюватися мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, освітяни, військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави. Також організовуватиметься щеплення організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, готових щепитися».

Додамо, загалом на Тернопільщині щеплено понад 56 тис. жителів краю. У пункті масової вакцинації імунізують усіх охочих, хто записався до листа очікування.