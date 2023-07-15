Жнивна кампанія розпочалася на Тернопільщині. Як повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку області, аграрії наразі збирають урожай ячменю та ріпаку.

Цьогорічні дощі дещо відтермінували жнивну кампанію на Тернопільщині. Втім, завершити жнива аграрії планують вчасно.

«Почали збирати озимий ячмінь і озимий ріпак. Озимого ячменю зібрано понад 6 тис. гектарів. Урожайність добра – це 6,5 тон з гектара. Намолочено вже 40 тис. тон. Ріпаку незначна площа змолочено. Враховуючи те, що погодні умови не дозволяють ще. Аграрії належним чином віднеслися до вирощування ріпаку. Зібрано 1,2 тис. га. Урожайність на рівні трьох тон з гектара, намолочено 3,5 тис. тон ріпаку», – повідомив на брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Додамо, загалом цього року аграрії на Тернопільщині засіяли понад 850 тис. га землі, 416 тис га – зернові культури.