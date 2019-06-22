«Веселі канікули з Богом» проводять на Тернопільщині.

Дитячий табір під такою назвою організовують при Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Долучилося до табору близько півтисячі дітей.

Тема цьогорічного табору – «У пошуках маленького принца», – розповідає співорганізатор о. Роман Демуш. Перебувають у таборі діти від семи до п’ятнадцяти років.

«Усі діти розділені на вікові групи. З ними займаються аніматори. Загалом під час табору задіяно близько 28-ми аніматорів, які працюють з дітками упродовж дня. На кожен день передбачена і заздалегідь спланована програма. Стараємося, щоб дітям табір приносив максимально задоволення і користі».

Літній табір «Веселі канікули з Богом» триватиме до 28-го червня. Щоденна програма табору охоплює п’ять годин: з 10.00 до 17.00.

«Ми кожного дня ходимо на цей табір і нашій радості немає меж. По-перше дитина дуже задоволена. Табір цікавий, динамічний, все з християнським змістом. Тож щиро дякую організаторам», – каже бабуся дванадцятирічного Дениса пані Ольга Губка.

Програма табору «Веселі канікули з Богом» передбачає участь у літургії, молитву, спортивні ігри, співи, танці, майстер-класи. Участь у таборі безкоштовна.

Софія Романська