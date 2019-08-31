Сьогодні, 31 серпня, в Бучацькому районі розпочалися збори з військовозобовязаними військових частин тероборони Тернопільської області.

До заходу залучаються офіцери управління окремої бригади та окремих батальйонів територіальної оборони. Впродовж семи днів вони проходитимуть підготовку зі злагодженості дій штабів. До практичних занять залучається понад 150 осіб з різних куточків області. За словами начальника відділу територіальної оборони Тернопільського облвійськкомату підполковника Сергія Янчецького відновлення навичок у військовозобов’язаних та їхнє навчання проводитися під керівництвом безпосередніх командирів, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

– Військовозобов’язані повинні засвоїти свої функціональні обов’язки за посадою та практично їх відпрацювати в ході різного виду штабних тренувань, – зазначив підполковник Сергій Янчецький.

Окрім того, під час навчальних зборів заплановано проведення занять з індивідуальної підготовки військовозобов’язаних. Зокрема, буде організовано військовий вишкіл з тактичної, військово-медичної, інженерної та вогневої підготовки. Кожен виконає вправи стрільби з автомата Калашникова та пістолета Макарова.

Василь Лабай, #АрміяInform_Тернопіль

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