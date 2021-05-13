Навчальні збори бригади територіальної оборони розпочалися на Тернопільщині. На базі 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола у Теребовлі зібралося 170 військових. Вони протягом тижня вправлятимуться зі стрільби.

Заняття проходитимуть під керівництвом професійних інструкторів. Сім днів поспіль 170 військових, серед яких — керівництво бригад, виконуватимуть складні завдання, щоб підвищити рівень військової майстерності.

«Під час проведення зборів військові отримають практичні навички з виконання навчальних стрільб. Також відбудеться роздільне штабне тренування та підготовка до практичного розгортання бригади в повному складі. Залучено до навчання 170 військових. Вони збираються регулярно, щоб підвищувати свій рівень. Інструктори мають досвід участі у бойових діях. Навчальні збори проводяться відповідно до затвердженого командувачем військ оперативного командування «ЗАХІД», плану бойової підготовки Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і 105-ї окремої бригади територіальної оборони на 2021 навчальний рік», – зазначив військовий комісар Тернопільського обласного ТЦК СП Ігор Гусєв.

Додамо, у навчальних зборах беруть участь офіцери організаційного ядра бригади територіальної оборони області. Саме вони будуть формувати підрозділи у разі розгортання бригади в особливий період до штату воєнного часу.