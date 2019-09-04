У рамках тижневих навчальних зборів військовозобов’язаних частин територіальної оборони області на Тернопільщині розпочалося командно-штабне тренування з офіцерами управління бригади тероборони та окремих батальйонів.

Передувало цьому заходу роздільне та спільне штабні тренування. На них військовозобов’язані повторили та вивчили свої функціональні обов’язки і відпрацювали усі документи, які посадові особи штабу мають відпрацювати під час планування бойових дій та управляння підрозділами.

– Наше головне завдання – виробити єдині погляди на порядок підготовки та ведення територіальної оборони та підвищити злагодженість у роботі штабів частин територіальної оборони, – зазначив командир окремої бригади тероборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко.

Під час командно-штабного тренування керівництво зборів та посередники із вищих штабів давало додаткові ввідні, що ускладнювало навчальну обстановку і вимагало від командирів підрозділів тероборони різного рівня приймати нестандартні управлінські рішення.

По завершенню тижневого військового вишколу усі військовозобов’язані повернуться до рідних домівок. За кожним учасником зборів зберігається середньомісячна заробітна плата за місцем роботи, робоче місце, соціальні страховки та будуть виплачені добові. Непрацюючі отримають грошове забезпечення у розмірі прожиткового мінімуму.

Василь Лабай, #АрміяInform_Тернопіль

Фото Тараса Хлібовича