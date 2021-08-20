На Тернопільщині розпочали вакцинацію від COVID-19 у віддалених селах

Мобільні бригади запрацювали у віддалених селах Тернопільщини.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Медики готові щеплювати маломобільних людей вдома.

Наразі на Тернопільщині працює 15 пунктів масової вакцинації. В об’єднаних територіальних громадах імунізацію здійснюють у центрах медико-санітарної допомоги.

«У нас працюють виїзні мобільні бригади. Вони можуть добиратися у віддалені куточки області. Втім, що стосується вакцин, зокрема вакцини Коронавак, це однодозні флакони, такою вакциною ми вакцинували маломобільне населення, яке не може добратися до пунктів вакцинації. Якщо це вакцина Модерна чи Файзер, то у певних місцях ми створювати тимчасовий пункт вакцинації, перед цим інформували в населеному пункті, на певну годину приїжджала громада і таким чином проводили вакцинацію. У нас створюються тимчасові пункти, щоб ми максимально охопили населення вакцинацією», – каже Марія Павельєва.

Учора на Тернопільщині від COVID-19 щепили 2 278 людей. А загалом в області імунізували понад 175 тис. жителів краю.