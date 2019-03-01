На Тернопільщині розпочали роботу призовні комісії

01/03/2019 Розмір тексту:

Сьогодні, 1 березня, в усіх районах Тернопільської області та обласному центрі розпочали роботу призовні комісії, які проведуть цьогорічний весняно-літній призов громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань України.

Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправка до військових частин сплановано провести у квітні, травні та червні. Рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду) Збройних Сил або до інших військових формувань призовні комісії приймають з урахуванням освітнього рівня, технічної підготовки, виробничої кваліфікації, придатності до військової служби за станом здоров’я, фізичного розвитку та морально-ділових якостей.

Слід наголосити, що призвані військовослужбовці строкової служби до участі в операції об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей не залучаються. При цьому на період строкової військової служби держава забезпечує надання військовослужбовцям соціального пакета, який включає грошову допомогу при призові та звільненні, повне державне утримання під час служби та надання відпустки тривалістю у 10 календарних днів.

Час проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. За призваними військовослужбовцями зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток (за умови офіційного працевлаштування до призову).

Василь Лабай, інформаційне агентство оборонного відомства