“Олімпійське літо” завітало до стаціонарного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Барвінок” у селі Мшанець Зборівського району.

Працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” підготували для дітей програму спортивних випробувань.

Хлопці та дівчата змагались на різних станціях на швидкість, спритність, координацію рухів та влучність. А хто з дітей неодноразово випробував свої сили у всіх естафетах протягом тривалого часу, то виховував ще і витривалість. Різноманітні цікаві спортивні випробування – естафети на швидкість, спритність та влучність захопили всю увагу, як тих, що змагались, так і вболівальників. Кожен учасник вибирав ті спортивні випробування, які йому більше до вподоби та виявляв, до якого виду спорту має здібності та що більше подобається, адже, на основі цього у подальшому можна вибрати свій улюблений вид спорту, та стати здоровим та міцним, як фізично, так і морально.

Як розповіли організатори, після закінчення змагань діти обмінювали виграні на змаганнях “талони здоров’я” на призи з логотипом “Спорт для всіх” від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, сертифікати та призи від Тернопільського обласного відділення НОК України.

Софія Романська