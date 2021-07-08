Навчання мобільних бригад для проведення вакцинації від COVID-19 організували на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Наразі у навчанні бере участь тридцять медиків.

В області працює 56 пунктів щеплення та 29 мобільних бригад. Щоб збільшити темпи вакцинації, необхідні додаткові підготовлені медичні працівники.

«Щоб розширити вакцинальну кампанію, потрібно навчити більшу кількість мобільних бригад. Оскільки одна бригада в день може робити в середньому сто щеплень. Для цього проводиться навчання, це потрібно для того, щоб мобільні бригади працювали на усіх територіях, щоб могли охоплювати людей навіть у віддалених населених пунктах. Ми ставимо питання щодо додаткового навчання медичних працівників. У нас для цього є підготовлені тренери. Вони протягом літа будуть проводити навчання для медиків. Хочемо, щоб більше медичних працівників були навчені та готові працювати і проводити вакцинацію», – зазначає Марія Павельєва.

Від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині від коронавірусу щепилося понад 70 тис. жителів краю. Епідеміологи кажуть, що це недостатня кількість для формування колективного імунітету.