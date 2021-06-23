Вакцинація від COVID-19 серед організованих колективів розпочалася на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Їх щеплюють препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Вакцинують від COVID-19 компанії, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

«Організовані колективи вакцинують у тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає. Для цього організовані колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця людина складає поіменні списки охочих щепитися працівників. Таких людей має бути не менше ніж 50», – зазначила Марія Павельєва.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення процедури.