Реєстрація учасників пробного ЗНО триватиме до 24 січня. Зареєструватися на пробний іспит можуть всі охочі. Участь у пробному ЗНО платна, вартість становить 142 гривні.

Брати участь у пробному тестуванні необов’язково, – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Втім, пробний іспит допомагає підготуватися до основної сесії ЗНО.

«Пробне ЗНО дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об’єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування. Пробне ЗНО проходитиме у дві сесії: 21 березня – з української мови та літератури; 28 березня – з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької».

Реєстрація для участі у пробному ЗНО проходить на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Жителі Тернопільщини реєструються на сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти.

Софія Романська