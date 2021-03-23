Друга хвиля вакцинації від COVID-19 розпочалася на Тернопільщині. В області облаштували 23 пункти для проведення щеплень. Процедура передбачена насамперед для сімейних лікарів та їхніх помічників.

Перші дози вакцини були введені на базі Тернопільської міської комунальної поліклініки №1. Щеплення проводять у спеціально обладнаному тимчасовому пункті з понеділка по п’ятницю.

“Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини по всій країні. Першими щеплюватимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних (тимчасових або постійних) пунктах щеплення. В нашій області обладнано 23 таких пункти на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Для них були підготовлені медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання”, – зазначила регіональна координаторка кампанії з вакцинації в Тернопільській області Марія Павельєва.

Стаціонарні пункти щеплення будуть працювати в закладах охорони здоров’я. Для організації безпечного вакцинування ці кабінети щеплень обладнають відповідно до вимог інфекційного контролю. А з 29 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку «Дія» або через контакт-центр МОЗ.