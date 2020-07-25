Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася на Тернопільщині. Беруть участь в тестуванні ті абітурієнти, які з поважних причин не змогли скласти основну сесію.

Триватиме додаткова сесія ЗНО з 24 липня по 11 серпня. Результати тестування оголосять до 14 серпня.

«Додаткова сесія ЗНО проходить за такими самими правилами, як і основна. Зокрема, допуск абітурієнтів розпочинається о 9.50 і триває до 10.50. Абітурієнти повинні мати із собою оригінал сертифіката ЗНО, паспорт, запрошення-перепустку. Під час основної сесії ЗНО в нашій області були випадки підвищеної температури в абітурієнтів, відтак їм надано можливість брати участь в додатковій сесії ЗНО», – розповів заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Додамо, тернопільські абітурієнти отримали результати ЗНО з семи предметів. Їх можна переглянути на інформаційних сторінках. Попри значний відсоток тих, хто не подолав пороговий бар’єр, на Тернопільщині вже є щонайменше восьмеро двохсотбальників, які отримають премії за високі досягнення у навчанні.

Софія Романська

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