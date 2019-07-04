Знахідку часів Київської Русі розкопали на Тернопільщині.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, два поховання датованих 11-12 століттям скелети знайшли неподалік села Кордишів Шумського району.

Розкопали їх археологи педагогічного університету, перебуваючи там на практиці. Як зазначили історики, попри те, що знахідкам вже понад десять століть, скелети збереглись в хорошому стані, тому експерти змогли визначити їхню стать так вік. Один – скелет дитини, а інший жінки.

Студенти та викладачі й надалі працюють на місці, де знайшли артефакти, для того, аби продовжити експедицію.

На Тернопільщині історики відкопали артефакти часів Київської Русі

На Тернопільщині історики відкопали артефакти часів Київської РусіЗнахідку часів Київської Русі розкопали на Тернопільщині. Два поховання датованих 11-12 століттям знайшли неподалік села Кордишів Шумського району. Розкопали їх археологи педагогічного університету, перебуваючи там на практиці. Як зазначили історики, попри те, що знахідкам вже понад десять століть, скелети збереглись в хорошому стані, тому експерти змогли визначити їхню стать так вік. Один – скелет дитини, а інший жінки. Студенти та викладачі й надалі працюють на місці, де знайшли артефакти, для того, аби продовжити експедицію.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 4 липня 2019 р.