Знахідку часів Київської Русі розкопали на Тернопільщині.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, два поховання датованих 11-12 століттям скелети знайшли неподалік села Кордишів Шумського району.

Розкопали їх археологи педагогічного університету, перебуваючи там на практиці. Як зазначили історики, попри те, що знахідкам вже понад десять століть, скелети збереглись в хорошому стані, тому експерти змогли визначити їхню стать так вік. Один – скелет дитини, а інший жінки.

Студенти та викладачі й надалі працюють на місці, де знайшли артефакти, для того, аби продовжити експедицію.