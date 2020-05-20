На Тернопільщині підряднику повідомлено про підозру у заволодінні 3,8 млн грн, виділених на будівництво медичних амбулаторій.

Як повідомляють у прокуратурі Тернопільської області, директору товариства повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, директор товариства у 2018 році уклала договір з Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації щодо будівництва кількох амбулаторій первинної допомоги в регіоні. Під час виконання робіт на об’єктах, з метою заволодіння бюджетними коштами, керівник завищила вартість виконаних робіт у 4 амбулаторіях області на 3,8 млн грн. Достовірно знаючи про відсутність у новозбудованих установах медичного обладнання, передбаченого проектною документацією, директор внесла в документи неправдиві відомості щодо наявності устаткування. На основі підроблених актів товариству були виплачені кошти з бюджету, якими зловмисниця заволоділа.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.