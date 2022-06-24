Ще від трьох блокпостів відмовилися на Тернопільщині. Їхню діяльність зупинили у Смиківцях, Скалі-Подільській та у напрямку Бережан.

Як повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол, наразі у великій кількості контрольно-пропускних пунктів немає потреби. У випадку загострення ситуації їх знову розгорнуть.

«На штабі було прийняте рішення про призупиненння діяльності ще 3 блокпостів. Блокпости в Смиківцях, дорога на Бережани, а також у Скалі-Подільській призупинені. У зв’язку з тим, що ці транспортні потоки дублюються іншими блок-постами, поки що потреби немає. Будуть розгороджені інженерні споруди на блок-постах, щоб було легше людям користуватися дорогами», – зазначив Олександр Богомол.

Людей, які чергували на цих блокпостах, залучатимуть до виконання інших завдань на території області. Зокрема, вони будуть задіяні у патрулюванні вулиць.