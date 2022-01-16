З січня 2022 року в Україні розгортаються сили територіальної оборони. Про це розповів обласний військовий комісар Ігор Гусєв.

За його словами, на Тернопільщині формуються бригади та батальйони ТРО.

Розгортання територіальної оборони передбачено Законом України «Про основи національного спротиву». Жителів області закликають підтримувати територіальну оборону та підписувати контракти із Збройними Силами України. Служити можна в межах місця проживання. “На Тернопільщині продовжується формування бригади та батальйонів територіальної оборони, які розміщуються у обласному центрі та у кожному районі. Тому кожен бажаючий, який хотів проходити військову службу у межах місця проживання, може підписати контракт та стати військовослужбовцем Збройним Сил України. Для цього потрібно відповідати віковій категорії: 18 до 60 років і мати бажання служити у ЗСУ”.

Військовослужбовцям обіцяють гарантоване грошове, речове та медичне забезпечення, збереження місця роботи, середньомісячного заробітку та пенсій.