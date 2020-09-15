66 додаткових ліжок розгорнули сьогодні у лікарнях області для хворих на коронавірус.

Про це повідомила на засіданні обласного штабу боротьби з коронавірусом в. о. начальника управління охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. А загалом для інфікованих пацієнтів відкрито 1602 місця у лікувальних закладах краю.

Учора на Тернопільщині діагностували 353 хворих на COVID-19. Відтак наша область зайняла перше місце в країні за кількістю інфікованих за день. Це призвело і до збільшення госпіталізацій.

“Раніше було страшно, коли за добу підтверджувалося сто випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу ми має 353 нових випадків зараження. Це найбільше під початку епідемії. І загалом найбільше, порівняно з іншими регіонами. На жаль, причиною є недотримання елементарних правил, які відомі всім. Якщо лікувальні заклади будуть переповнені, ми не зможемо вчасно надавати медичну допомогу. Найбільшою проблемою є кисневе забезпечення. Ми хвилюємося, через піки захворюваності і чекаємо, щоб настало плато”, – каже Тетяна Скарлош.

Додамо, наразі в області хворим на коронавірус надає допомогу 35 лікувальних закладів. Працює чотири госпіталі — це лікарня швидкої допомоги, Чортківська, Гусятинська і Заліщицька районні лікарні. Втім, в управлінні охорони здоров’я побоюються, що при стрімкому зростанні кількості інфікованих, система лікувальних закладів не впорається з наданням медичної допомоги.

Софія Романська

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