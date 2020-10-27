У лікувальних закладах області розгорнули понад 1750 ліжок для хворих на COVID-19.

Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська. Через стрімке поширення коронавірусу готують ще майже 800 місць для інфікованих пацієнтів.

Нині хворих на COVID-19 приймають у тридцяти шести лікарнях області, – каже Лідія Чайковська. При необхідності будуть готувати санаторії та диспансери для інфікованих пацієнтів.

«Якщо медична мережа не зможе впоратися із захворюваністю на коронавірусну інфекцію, то буде повернення суворого карантину. МОЗ визначило: якщо кількість людей в Україні, які захворіли на COVID-19 за одну добу буде більшою десяти тисяч, то відбудеться посилення карантину. Ситуація у Тернопільські області залишається напруженою. Щодня ми реєструємо понад дві сотні нових випадків зараження. Ми бачимо, що в нашій області «червона» зона розширюється. Це обласний центр, міста обласного значення – Кременець, Чортків, Бережани і ще сім районів. Території, які зараз у помаранчевій зоні теж не повинні заспокоюватися, розслаблятися, оскільки вони мають значний ризик перейти до «червоної» зони епідемічної небезпеки. Також вже ускладнює епідемічну ситуацію сезонний грип, респіраторна вірусна інфекція».

Додамо, наразі в області лабораторно підтверджено 19258 випадків коронавірусу. Минулої доби додалося двісті інфікованих. Тенденції у захворюваності негативні. Епідеміологи прогнозують збільшення кількості заражених через вибори. Оскільки під час голосування люди нехтували карантинними вимогами.