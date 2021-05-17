Військову бригаду розгорнули у місті Теребовля. Там зібралося 170 військовозобов’язаних. Вони проходять навчання на базі 44 артилерійської бригади імені Данила Галицького.

Військові вправляються у стрільбі, а також у розгортанні військової бригади у повному складі.

«Вдосконалюються практичні навички з виконання навчальних стрільб. Також проходить роздільне штабне тренування та підготовка до практичного розгортання бригади в повному складі. У навчанні бере участь 170 військових. Вони збираються регулярно, щоб підвищувати свій рівень. Інструктори мають досвід участі у бойових діях. Навчальні збори проводяться відповідно до плану бойової підготовки», – зазначив обласний військовий комісар Ігор Гусєв.

Додамо, навчальні тренувальні збори триватимуть протягом тижня. Заняття проходять під керівництвом професійних інструкторів. Військові виконують складні завдання, щоб підвищити рівень професійної майстерності та бути готовими захищати край від ворога.