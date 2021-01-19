236 пунктів обігріву діє на Тернопільщині. Цими вихідними до них за допомогою звернулося близько чотирьох десятків людей.

Учора стаціонарний пункт обігріву запрацював у Кременеці. Там можна отримати медичну допомогу, а також випити гарячого чаю, – повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Мобільний пункт обігріву діє на базі автомобіля ЗІЛ-131-Н по вул. Шевченка 56.

«Пункт обігріву забезпечено електроенергією, харчовими продуктами та гарячим чаєм, а також засобами дезінфекції, медичною аптечкою та безконтактним термометром. Там можуть отримати допомого люди, які зазнали переохолодження. В автомобілі чергують рятувальники та волонтери».

За прогнозами синоптиків, сильні морози спостерігатимуться на Тернопільщині протягом двох діб. Відтак жителів краю просять у далеку дорогу не вирушати. Оскільки ускладнюватимуть ситуацію сильні вітри та ожеледиця.